J3福島は30日、元日本代表FW三浦知良（58）が来季、期限付き移籍で加入すると正式発表した。移籍期間は26年6月30日まで。来年1月9日に新加入会見に臨み、10日以降に合流予定。クラブを通じて「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。まず、福島ユナイテッドFCに所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよ