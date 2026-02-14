医療面が充実Jリーグの特別大会「百年構想リーグ」が開幕した【実際の写真】“59歳”とは思えない足さばきで…キング・カズ「現在の姿」各スポーツ紙が最も紙幅を割いたのは、おなじみ“キング・カズ”こと三浦知良。2月26日に59歳を迎える超超超ベテランである。スポーツライターいわく、「カズの保有権を持っているのはJ2横浜FC。そのオーナーは“本人が引退というまで面倒を見る”と公言しています。ただ、J2では出場が