◇サッカー・JFL・地域リーグ入れ替え戦アトレチコ鈴鹿0―1VONDS市原FC（2025年11月30日三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー場）JFL・地域リーグ入れ替え戦が30日に行われ、元日本代表FW三浦知良（58）が所属するアトレチコ鈴鹿は、VONDS市原FCに延長戦の末に0―1で敗れた。これにより、東海1部リーグへの降格が決まった。両チーム無得点のまま延長戦に突入すると、延長前半7分に先制点を献上。三浦は延長後半5分から途中