きのう富山市で、普通乗用車が中型トラックと正面衝突し、運転手にけがをさせて走り去る事件があり、警察は普通乗用車を運転していた25歳のフィリピン国籍の男を、ひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、富山市石金の自称・大工で、フィリピン国籍の、リム・ジョロ・パスカシオ容疑者（25）です。警察によりますと、リム容疑者はきのう午前8時ごろ、富山市茶屋町の県道を普通乗用車で運転していたところ、対向車の中