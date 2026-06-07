今日7日(日)は、沖縄や九州から関東で雨が降り、太平洋側を中心に警報級の大雨となる所もあるでしょう。特に、鹿児島県と宮崎県では、昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に厳重に警戒してください。九州ではすでに記録的な大雨の所も今日7日(日)は、前線を伴った低気圧が九州南部付近から四国沖に進むでしょう。沖縄や九州から関東甲信で