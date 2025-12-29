「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）昨年夏にやす子へのＳＮＳへの不適切投稿が炎上し、表舞台から姿を消したフワちゃんが、プロレス再デビューを果たした。葉月を相手に好ファイトを繰り広げ、観客の拍手を全身に浴びた。芸人ＺＡＺＹから拝借したスワン調の大羽を借用し、リズム良く花道を歩いたフワちゃん。試合はまずロックアップから腕を取り合い、ヘッドロックで切り返す。ドロップキック３連発も葉月を