最新ユーティリティ選びのお手本となるのが女子プロ。セッティングを取材すると6Uを入れて、ユーティリティを3本にする選手が増えていた。その理由とは？【最新UT22モデル】「飛距離」「つかまり」「操作性」「スピン」を10段階で評価女子ツアーでは若手から中堅、ベテランまでユーティリティを3本にする選手が増えている。ユーティリティ3本派の選手は6番アイアンを抜いて4U・5U・6Uを入れていた。青木瀬令奈にその理由を聞くと、