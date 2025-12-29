前職はゴミ収集作業員だった……「19歳で上京してから10年間、芽が出なかった。本当に長い下積み期間でしたね。だからこそ、今こうして毎日忙しくさせてもらっていることが、すごく幸せなんです」秋元康氏（67）がプロデュースをする６人組の昭和歌謡グループ『MATSURI』。メンバーの一人である橋爪健二（33）はそう言って目を細めた。’23年７月、3000人以上が参加したオーディションを勝ち抜いた６名で『MATSURI』は結成された。