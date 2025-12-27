岐阜県には日本酒文化が根付いており、造り酒屋の蔵数が45ほどあり、全国ランキングでも10位以内に入っています。そのなかで、西濃エリア（西美濃）に位置する大垣市は全国でも有数の自噴帯に位置しており、豊富な地下水の恵みにより「水の都、水都（すいと）」と呼ばれ、栄えてきました。俳聖・松尾芭蕉翁は、元禄2年（1689年）秋、約5か月の「おくのほそ道」の旅を、ここ大垣で終えました。そのおり、芭蕉翁は「蛤（はまぐり）の