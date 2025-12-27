『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のソングコレクションCD、サウンドトラックCDが、2月4日（水）に同時発売決定。ソンコレCDには、3月13日（金）に開催される「キャラソン No.1 バトル！！ スペシャル LIVE」の先行抽選申込券が封入される。＞＞＞ソンコレCD＆サントラCDジャケットや購入者特典のシールをチェック！（写真5点）スーパー戦隊シリーズ50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『