【ゴジュウジャー】ソンコレCD＆サントラCD同時発売！ スペシャルライブ先行抽選申し込み券封入
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のソングコレクションCD、サウンドトラックCDが、2月4日（水）に同時発売決定。ソンコレCDには、3月13日（金）に開催される「キャラソン No.1 バトル！！ スペシャル LIVE」の先行抽選申込券が封入される。
＞＞＞ソンコレCD＆サントラCDジャケットや購入者特典のシールをチェック！（写真5点）
スーパー戦隊シリーズ50周年を飾る作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の歌を収録したソングコレクションCD と、BGMのすべてを収録したサウンドトラックCDが、『超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026』DAY2 -SUPER SENTAI 50th-の
開催される2月4日（水）に同時発売することが決定した。
そしてオリジナル・サウンドトラックCDには、デジタル配信中のMusic Collection vol.1からvol.3に収録してきた作曲家、沢田完氏が手掛けた劇伴に、未商品化音源を加えた全168曲をCD3枚組に収録予定だ。
ソングコレクションCDには主題歌、挿入歌、キャラクターソング、そしてそれぞれのカラオケをCD2枚組に収録。ゴジュウポーラー／熊手真白（木村魁希）のキャラソンも収録が決定し、2月4日からの配信も決定した。
さらに本商品には、3月13日（金）にシアターGロッソでの開催が決定したソングコレクション発売記念イベント、「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャラソン No.1 バトル！！ スペシャル LIVE」の先行抽選申込券が封入されることが決定。
また、CDそれぞれの購入者特典は、子どもたちに大人気の「はがせるデコシール」に決定。
「ソングコレクション」CDはゴジュウジャーver.、「オリジナル・サウンドトラック」CDはブライダンVer.がそれぞれプレゼントされる。
『ゴジュウジャー』の戦いを盛り上げてきた楽曲をまとめてゲットしよう。
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
