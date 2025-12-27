ひとりは落ち着く、でも誰かともいたい――その心の揺れに悩んでいませんか？ 孤独は精神を整える作業台です。他人を求めすぎないためにはどうすればいいでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。他人を求めない知的能力が高い人であるほど