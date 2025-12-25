¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¦Í½¹ð²ò¶Ø¡õW¼ç±é¡¦ÀÖ±©Î®²Ï¡ßÇòÀ¥¤ê¤«¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª¡ª ¥Æ¥ìÅì½é¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî¡¢Âè°ìÃÆºîÉÊ¡ÖË½·¯¤¬¥á¥¤¥ÉÉþ¤ÇÎÁÍý¡©¸µÎá¾î¤òÄÉÊü¤·¤¿É×¤ÎËöÏ©¡×¤¬¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î½Ä·¿Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥¢¥×¥êShortMax¤Ë¤Æ¡¢12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊ»¤»¤Æ¡¢¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈW¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÀÖ±©