12月27日(土)正午より配信開始！テレビ東京×ShortMax　ショートドラマの国際共同制作　第一弾「暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路」

キービジュアル・場面写真・予告解禁＆

W主演・赤羽流河×白瀬りかよりコメントも到着！！

テレ東初のショートドラマ国際共同制作、第一弾作品「暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路」がショート動画に特化した世界的に人気の縦型動画配信プラットフォーム・アプリShortMaxにて、12月27日（土）正午より配信されることが決定いたしました！併せて、キービジュアルとW主演をつとめる赤羽流河、白瀬りかの演じる九条涼・九条美桜の役写真、お二人からのコメントも到着！ぜひご注目下さい。

嫉妬に踊らされた夫の誤解と執着で絶望に追われた妻。

5年後、息子の危機に再会した２人の【愛憎】と【挽回の恋】が動き出す！



財閥の御曹司で冷酷な夫・九条涼を演じるのは、恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA）の金木犀編、秋月編で注目を集め、2022年にはミスターモデルプレスでモデル賞を受賞。「彼が僕に恋した理由 ドラマスペシャル2022」（MX）や「キス×kiss×キス～メルティングナイト～」（テレ東）等数々のドラマや舞台で活躍している⾚⽻流河(あかはねりゅうが)。

涼と結婚するが、夫の誤解と義妹・綾乃の嫉妬から酷い扱いを受けながらも必死に抗い生きていく美桜を演じるのは、15歳からサロンモデルをはじめ、多くの舞台公演などを経て、「ストロボ・エッジ Season1」（WOWOW）などに出演する⽩瀬りか（しらせりか)。



≪出演者コメント≫

■赤羽流河／（九条涼役）

コメント

九条涼役を演じさせていただきました、赤羽流河です。

九条は物語の中で心情が大きく変化していく役で、外見とのギャップが見えるシーンもあり、そこを楽しんでいただけるのではないかと思います。

自分にとっても新たな挑戦となった、思い入れのある作品です。

ぜひ多くの方にご覧いただけたら嬉しいです。





■白瀬りか／（九条美桜役）

コメント

今回のような記念すべき作品に出演させていただけて大変嬉しく思います。

原作の雰囲気を残しつつ私らしい美桜を演じるにはどうすれば良いか沢山悩みましたが、今作に携わった皆様の支えもあり、愛する息子や涼に対する想いを表現できたのではないかなと感じています。

最後まで目が離せないドキドキの展開をぜひお楽しみください！





共演には多くの舞台に出演し声優としても活躍している長谷川里桃(はせがわりも)、ドラマ「Qrosの女 スクープという名の狂気」（テレ東）の清水巧陽(しみずこうよう)、ドラマ「あんぱん」（NHK）の大野夏希（おおのなつき）、ドラマ「今野敏サスペンス警視庁強行犯係 樋口顕-炎上-」（テレ東）松田剛哉(まつだごうや)らが顔をそろえます。



◆「暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路」あらすじ

白鳥家の元令嬢・美桜は、九条涼と結婚して８年。実娘として白鳥家に戻ってきた白鳥綾乃の怪我の濡れ衣を着せられ、養女という立場も相まって九条家から冷遇されてきた。妊娠が発覚した後、絶望の末に離婚を申し出るが、5年後、息子の命が危機に陥り、病院で再び涼の前に姿を現す。

5年前に離婚を切り出した美桜への仕返し心や、彼女の友人・優介の存在に嫉妬した涼は、美桜を憎んでいるように振る舞う。しかしその裏には【消えない想い】があった。やがて美桜の大怪我をきっかけに、自身の憎しみが誤解によるものだったと気づいた涼は、彼女の信頼を取り戻すため、看病や料理を始めるが……。

財閥家の冷酷な夫と、彼に裏切られながらも強く⽣き抜く妻の壮絶な愛憎劇！



さらに、この度、今作の予告映像も解禁！

誤解から始まった憎しみ、離婚、そして5年後の再会--美桜と涼のすれ違う想い、隠された真実が次第に浮かび上がります！予告映像はぜひでご覧ください！



【YouTube】予告映像配信URL：https://youtube.com/shorts/UA3WmUNfNao



≪「暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路」 作品概要≫

【タイトル】 暴君がメイド服で料理？元令嬢を追放した夫の末路 【配信プラットフォーム】 ShortMax 【原作】 「娇妻归来第二季」 【配信日時】 2025年12月27日（土）正午(12:00)より 全56話一挙配信開始 【出演】 赤羽流河 白瀬りか長谷川里桃 清水巧陽 大野夏希 松田剛哉 【プロデューサー】 夏雪（テレビ東京）・河野翔（テレビ東京）・金光国（和雅） 【総括プロデューサー】 呂東南（和雅） 【脚本・演出】 内田浩 【制作】 テレビ東京・和雅 【公式X】 @tx_short_drama https://x.com/tx_short_drama?s=21 【ShortMaxアプリダウンロード】 App Store：https://apps.apple.com/us/app/shortmax-watch-dramas-show/id6464002625 Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=live.shorttv.apps