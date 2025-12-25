三重県明和町の職員が去年11月に死亡したことを巡り、町が設置した第三者委員会は、特定の上司から不適切な発言が繰り返され、死亡との因果関係を否定できないと結論づけ、パワハラを認定しました。この問題は、去年10月に明和町役場の建設課に勤めていた職員が帰宅中に事故を起こし翌月に死亡したもので、遺族から職場内でパワハラを受けたことが死亡した原因になったのではないかと指摘がありました。指摘を受けて明和町は、全職