物価高とも相まって年々上昇傾向にある教育費。「塾代がこんなに高いなんて」「大学進学に想定以上のお金が必要……」と、目の前や将来の教育費に不安を感じている人は多いのではないでしょうか。そうした場合の選択肢のひとつとも言えるのが、「教育資金の贈与の特例」。祖父母や親族から教育費のサポートを受けた場合に、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になり、同時に将来の相続税も減らせるかも……という特別な制度です。