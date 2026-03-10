勤めていたITベンチャー企業が上場し、持ち株の売却で1億円を手にした舞浮さん（仮名・34歳）。長年の激務が報われたと、タワーマンションへの引っ越しや高級外車の購入など散財を重ねます。しかし、ネットの情報を鵜呑みにして「節税できるかも」と一般口座での払い出しを選択した結果、翌春に思わぬ地獄を見ることに。一攫千金の絶頂から一転、安いアパートへ転落して後悔に苛まれる30代サラリーマンの事例を紹介します。「よう