「組織の力を最大化する」 「変革の実績を引き継いで、さらなる高みを目指していく」─こう話すのは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）次期社長の半沢淳一氏。 2025年12月16日、MUFGは社長交代を発表した。社長の亀澤宏規氏がMUFG会長、社長には三菱UFJ銀行頭取の半沢氏が昇格する。また同時に三菱UFJ銀行頭取に大澤正和氏、三菱UFJモルガン・スタンレー証券社長に関浩之氏が昇格する人事も発表した