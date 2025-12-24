女性スタッフに対するセクハラ疑惑などが報じられた東海テレビの小島浩資会長は、調査委員会の調査でセクハラ行為と認定されなかったものの「経営者として不適切な行為があった」として辞任しました。 「報告書においてはハラスメントの認定はなかったものの、経営者として不適切な行為があったことを重く受け止め、12月23日をもって小島は取締役および代表取締役を辞任致しました」（東海テレビ 林泰敬社長） 小島会