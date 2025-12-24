Image: シンズ・ストア こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。オフィスではイヤホンからBGMを流して作業に集中したい、でも同僚からの呼びかけは聞き逃したくない…そんな「あちらを立てればこちらが立たず」な悩み、多くの人が抱えていますよね。新登場のヘッドホン 「OWH UM-600」は、ユニークなドーナツ型の機構でその悩みにアプローチします。