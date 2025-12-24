Image: シンズ・ストア

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

オフィスではイヤホンからBGMを流して作業に集中したい、でも同僚からの呼びかけは聞き逃したくない…そんな「あちらを立てればこちらが立たず」な悩み、多くの人が抱えていますよね。

新登場のヘッドホン 「OWH UM-600」は、ユニークなドーナツ型の機構でその悩みにアプローチします。

ドーナツ型パッド＋シリコンキャップの二刀流

「OWH UM-600」なら、通常は耳を塞がないドーナツ型イヤーパッドで、周囲の音を取り込みつつ音楽を楽しめます。何より開放感がありますし、名前を呼ばれた瞬間に反応できるのでオフィスでも安心です。

深く没入したいときは付属シリコンキャップをかぶせて密閉型の 「シールド（密閉）モード」 へ。周囲の音をある程度抑えて、自分だけの空間に近い状態をつくれます。

モードごとに最適化された高品位サウンド

ギミックがユニークでも、音質が伴わなければ魅力は半減ですよね。「OWH UM-600」は、重低音に迫力を載せる50mmの大口径ドライバー、そしてハイレゾ音源に含まれる超高音域まで再生できる40kHz対応ドライバーを組み合わせたデュアル設計。各モードでサウンドのチューニングが変えられているのが面白いところです。

オープンモードでは空間全体に広がるような広大な音場を、密閉モードではより深みと迫力を感じられるサウンドに仕上げられています。

センサーが導く「いま」に適したリスニング

内蔵センサーが周囲の騒音レベルを常時チェックし、環境に応じたモードへの切り替えを提案。「いまはどっちだろう」と迷う手間を減らし、より良いリスニング体験をサポートします。

オープン/密閉とリスニングスタイルを自在に変えられるドーナツ型ヘッドホンがあれば、仕事、移動、リラックスタイムなど幅広い場面で、音楽との関係をより自由に選べそう。まずはスペック詳細を以下よりチェックしてみてください。

