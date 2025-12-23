30年ぶりの“戦艦”復活、その名は「デファイアント」アメリカのドナルド・トランプ大統領は2025年12月23日、世界規模での抑止力維持を目的に、新たな艦隊整備構想「ゴールデン・フリート（黄金艦隊）」を打ち出すとともに、次世代の水上戦闘艦のコンセプトを発表しました。【見ため強そう！】トランプ級戦艦「デファイアント」色んな角度からイッキ見！これはフロリダ州で行われたピート・ヘグセス戦争長官（旧国防長官）、マ