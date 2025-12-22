フリーマン夫妻の大豪邸が10億円で売却2億円の“赤字”となったが、ようやく購入希望者が見つかったようだ。米メディアの報道によると、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、ロサンゼルスの自宅を645万ドル（約10億1700万円）で売却したことが判明。ただ、購入した時の価格を大きく下回る売却額に「フリーマンにとって不運だな」とファンも同情している。米経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」によると、フリー