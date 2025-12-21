12月18日、フジテレビは『ちびまる子ちゃん』のオープニング主題歌『おどるポンポコリン』の歌唱アーティストをAdoに変更すると発表。人気アーティストによるカバーに期待が高まる一方、ネット上ではさまざまな意見が飛び交っている。【写真】一世を風靡したB.B.クィーンズ、現在のお二人アニメと世界観が違うという指摘『おどるポンポコリン』は、1990年の『ちびまる子ちゃん』の放送開始当初から社会現象を巻き起こした日本の