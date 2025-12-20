2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。銀時たちが巨大な闇に立ち向かう姿を捉えた本予告と劇場本ポスターを公開。そして主題歌に SUPER BEAVER 書き下ろし「燦然」。さらに原作者・空知英秋が、なんと新劇場版で ”スーパーアドバイザーゴリラ” に就任することが発表された。＞＞＞ポスタービジュアルやSUPER BEAVER、ムビチケをチェック！（写真6点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタ