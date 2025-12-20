【新劇場版 銀魂】本予告＆本ポスター公開！ 主題歌はSUPER BEAVER『燦然』に決定
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。銀時たちが巨大な闇に立ち向かう姿を捉えた本予告と劇場本ポスターを公開。そして主題歌に SUPER BEAVER 書き下ろし「燦然」。さらに原作者・空知英秋が、なんと新劇場版で ”スーパーアドバイザーゴリラ” に就任することが発表された。
＞＞＞ポスタービジュアルやSUPER BEAVER、ムビチケをチェック！（写真6点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
このたび、親子の絆を護るため、銀時たちが巨大な闇に立ち向かう姿を捉えた本予告と劇場本ポスターが公開。そして主題歌にSUPER BEAVER書き下ろし『燦然』（：さんぜん／ソニー・ミュージックレーベルズ）に決定。さらに原作者・空知英秋が、なんと新劇場版で ”スーパーアドバイザーゴリラ” に就任することが発表された。
時が「まるで陽の光を恐れてるみてェだ」と語る、欲望渦巻く陽の当たらない常夜の街で、吉原の頂点に君臨する花魁・日輪（ひのわ）、彼女を ”母” だと信じる少年・晴太（せいた）、さらに吉原の番人・月詠（つくよ）など、物語のキーパーソンとなる面々が続々と登場。さらに、神楽の兄・神威（かむい）、阿伏兎（あぶと）、吉原を支配する ”夜王” 鳳仙（ほうせん）との死闘が次々と映し出される。戦闘民族・夜兎族（やとぞく）の中でも圧倒的な強さを誇る鳳仙は、ここ吉原の利権をすべて掌握し、莫大な金と権力を欲しいままにしているのだ。
銀時の「さあ！楽しいパーチーの始まりだ！」という叫びとともに、SUPER BEAVERが本作のために書き下ろした主題歌『燦然』が力強く響き渡り、戦いの炎に彩られた吉原が一層鮮烈に浮かび上がると、新八・神楽が阿伏兎に挑む一瞬たりとも目が離せない緊迫のアクションシーンや、原作では本エピソードに登場しなかった桂小太郎（かつら こたろう）、そして近藤勲（こんどう いさお）、土方十四郎（ひじかた とうしろう）、沖田総悟（おきた そうご）、山崎退（やまざき さがる）ら真選組の姿も。「一目でいいから母ちゃんに会いたい」――少年の小さな願いを叶えるため、そして希望の光を取り戻すため、銀時と仲間たちの壮絶な戦いが幕を開ける！「明けねェ夜なんざこの世にゃねェ。夜の王は日の出とともにおネンネしやがれェェェェェ！！！」銀時の咆哮が、夜の闇を切り裂く。ラストでは、頭にクナイを刺したまま登場する銀時に、新八がツッコみ続けるお馴染みの掛け合いも炸裂。激しいバトルと魂のぶつかり合い、劇場版ならではのスケールと新たなドラマが垣間見え、笑って泣いて熱くなる、銀魂ワールド全開の予告が完成した。はたして、絆の力は、巨大な闇を照らし出すことができるのか！？
「闇を、ぶったぎれ」――銀時たちの確固たる意思を体現する公開された劇場本ポスターでは、大炎上する吉原桃源郷を背に、闇を切り裂くかのように木刀を振りかざす銀時・新八・神楽の姿が力強く描き出される。背後には不敵な笑みを浮かべる鳳仙、神威、阿伏兎の姿も重なり合い、迫り来る脅威と壮絶な戦いの行方を予感。さらに、土方・沖田をはじめとした真選組の姿や、インパクト抜群の ”花魁姿のエリザベス” も登場。本作の熱量とスケールを一目で感じさせる迫力満点の本ポスタービジュアルに仕上がった。
そして主題歌を担当するのは、魂を揺さぶる圧倒的なパフォーマンスと、泥臭くも真っ直ぐなメッセージが多くの共感を呼び、今の音楽シーンで唯一無二の存在として絶大な人気を誇るロックバンドSUPER BEAVER。銀魂の「新」たな伝説のはじまりに相応しい、主題歌『燦然（さんぜん）』（ソニー・ミュージックレーベルズ）をつくり上げた。飾らない「人間愛」と「生き様」を歌い上げてきたSUPER BEAVERが、半端者たちの命の輝きを描き出す。
また本作の公開を記念して、ファン待望の映画『銀魂 THE FINAL』が、来年2026年1月2日（金）深夜24：45より、テレ東系列ほかにて地上波初放送が決定。原作コミックのラストをベースに、アニメ『銀魂』シリーズ史上最高＆最強スケールで制作され、2021年1月8日の劇場公開時にはシリーズ歴代興行収入No.1を記録。銀魂の集大成として、多くのファンに熱狂と感動を届けた。地上波初放送となるこの機会、銀魂の壮大な物語と、笑いと熱さが融合した圧巻のバトルを、再びテレビの大画面で存分に楽しめるチャンスをお見逃しなく。
さらに、今回公開された本ポスタービジュアルを使用したムビチケカード第2弾が、明日12月21日（日）より発売開始となる。詳細は映画公式サイトをチェックしてほしい。 また「新」劇場版の公式ノベライズが、映画公開日2月13日（金）より発売されることが決定した。メインビジュアルなどのピンナップに加え、空知英秋描き下ろしビジュアルを使用した「大炎上スペシャル大判ステッカー」付き。こちらもお見逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
＞＞＞ポスタービジュアルやSUPER BEAVER、ムビチケをチェック！（写真6点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
このたび、親子の絆を護るため、銀時たちが巨大な闇に立ち向かう姿を捉えた本予告と劇場本ポスターが公開。そして主題歌にSUPER BEAVER書き下ろし『燦然』（：さんぜん／ソニー・ミュージックレーベルズ）に決定。さらに原作者・空知英秋が、なんと新劇場版で ”スーパーアドバイザーゴリラ” に就任することが発表された。
時が「まるで陽の光を恐れてるみてェだ」と語る、欲望渦巻く陽の当たらない常夜の街で、吉原の頂点に君臨する花魁・日輪（ひのわ）、彼女を ”母” だと信じる少年・晴太（せいた）、さらに吉原の番人・月詠（つくよ）など、物語のキーパーソンとなる面々が続々と登場。さらに、神楽の兄・神威（かむい）、阿伏兎（あぶと）、吉原を支配する ”夜王” 鳳仙（ほうせん）との死闘が次々と映し出される。戦闘民族・夜兎族（やとぞく）の中でも圧倒的な強さを誇る鳳仙は、ここ吉原の利権をすべて掌握し、莫大な金と権力を欲しいままにしているのだ。
銀時の「さあ！楽しいパーチーの始まりだ！」という叫びとともに、SUPER BEAVERが本作のために書き下ろした主題歌『燦然』が力強く響き渡り、戦いの炎に彩られた吉原が一層鮮烈に浮かび上がると、新八・神楽が阿伏兎に挑む一瞬たりとも目が離せない緊迫のアクションシーンや、原作では本エピソードに登場しなかった桂小太郎（かつら こたろう）、そして近藤勲（こんどう いさお）、土方十四郎（ひじかた とうしろう）、沖田総悟（おきた そうご）、山崎退（やまざき さがる）ら真選組の姿も。「一目でいいから母ちゃんに会いたい」――少年の小さな願いを叶えるため、そして希望の光を取り戻すため、銀時と仲間たちの壮絶な戦いが幕を開ける！「明けねェ夜なんざこの世にゃねェ。夜の王は日の出とともにおネンネしやがれェェェェェ！！！」銀時の咆哮が、夜の闇を切り裂く。ラストでは、頭にクナイを刺したまま登場する銀時に、新八がツッコみ続けるお馴染みの掛け合いも炸裂。激しいバトルと魂のぶつかり合い、劇場版ならではのスケールと新たなドラマが垣間見え、笑って泣いて熱くなる、銀魂ワールド全開の予告が完成した。はたして、絆の力は、巨大な闇を照らし出すことができるのか！？
「闇を、ぶったぎれ」――銀時たちの確固たる意思を体現する公開された劇場本ポスターでは、大炎上する吉原桃源郷を背に、闇を切り裂くかのように木刀を振りかざす銀時・新八・神楽の姿が力強く描き出される。背後には不敵な笑みを浮かべる鳳仙、神威、阿伏兎の姿も重なり合い、迫り来る脅威と壮絶な戦いの行方を予感。さらに、土方・沖田をはじめとした真選組の姿や、インパクト抜群の ”花魁姿のエリザベス” も登場。本作の熱量とスケールを一目で感じさせる迫力満点の本ポスタービジュアルに仕上がった。
そして主題歌を担当するのは、魂を揺さぶる圧倒的なパフォーマンスと、泥臭くも真っ直ぐなメッセージが多くの共感を呼び、今の音楽シーンで唯一無二の存在として絶大な人気を誇るロックバンドSUPER BEAVER。銀魂の「新」たな伝説のはじまりに相応しい、主題歌『燦然（さんぜん）』（ソニー・ミュージックレーベルズ）をつくり上げた。飾らない「人間愛」と「生き様」を歌い上げてきたSUPER BEAVERが、半端者たちの命の輝きを描き出す。
また本作の公開を記念して、ファン待望の映画『銀魂 THE FINAL』が、来年2026年1月2日（金）深夜24：45より、テレ東系列ほかにて地上波初放送が決定。原作コミックのラストをベースに、アニメ『銀魂』シリーズ史上最高＆最強スケールで制作され、2021年1月8日の劇場公開時にはシリーズ歴代興行収入No.1を記録。銀魂の集大成として、多くのファンに熱狂と感動を届けた。地上波初放送となるこの機会、銀魂の壮大な物語と、笑いと熱さが融合した圧巻のバトルを、再びテレビの大画面で存分に楽しめるチャンスをお見逃しなく。
さらに、今回公開された本ポスタービジュアルを使用したムビチケカード第2弾が、明日12月21日（日）より発売開始となる。詳細は映画公式サイトをチェックしてほしい。 また「新」劇場版の公式ノベライズが、映画公開日2月13日（金）より発売されることが決定した。メインビジュアルなどのピンナップに加え、空知英秋描き下ろしビジュアルを使用した「大炎上スペシャル大判ステッカー」付き。こちらもお見逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会