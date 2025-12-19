「今年2月に直腸がんが見つかり、お医者さんからは『ステージ3です』と告知を受けました。まさか自分がこの病にかかるなんて……本当にショックで頭が真っ白になりました」──長年、日本のサッカー界をけん引してきたラモス瑠偉氏（68）は今、人生最大の"敵"と闘っている。20歳でブラジルから来日し、酷使し続けた体は悲鳴を上げていた。25回の放射線治療に抗がん剤投与、7時間30分の大手術。ラモス氏がNEWSポストセブンの取材に