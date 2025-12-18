おトクなスーパーマーケットで有名な、業スーこと「業務スーパー」。価格の安さはもちろん、ここでしか出合えない食材が手に入るのも人気の理由です。そんな業務スーパーに通いつめる育児漫画家・モチコさんが、業スー食材だけで「クリスマスごはん」に挑戦。手軽なのに家族が喜ぶ、全5品の献立を紹介します。業務スーパーの食材で、全5品のクリスマスディナーにチャレンジ！こちらの連載で12月の定番企画となっている（と私が思っ