4年前、当時3歳だった息子に暴行を加えたとして、30代の両親が逮捕されました。息子は現在も寝たきりの状態です。傷害容疑で逮捕された34歳の父親と37歳の母親は、2021年9月、当時住んでいた福岡県内の自宅で、3歳だった息子の頭を複数回殴るなどの暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。当時、母親は「息子が風呂場で頭を打った」などと119番通報しましたが、体から多数のあざなどが見つかり、病院が警察に通報していて、