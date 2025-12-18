12月17日までに、石川梨華がInstagramを更新した。【写真】“髪をばっさり切った”イメチェンSHOTも公開石川は、自身のInstagramアカウントにて、「かおたん＆けいちゃん 久しぶりに2人と会えました」「懐かしい話や子育て、主婦トーク いっぱい話せて楽しかったし めっちゃ嬉しかった」「やっぱり仲間って好き 大切 LOVE はっぴぃ〜」「#モーニング娘og #1期 #2期 #4期 #会えたよ #ヒサブリだぜ #すっごい仲間」とコメントとハッ