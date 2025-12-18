12月17日までに、石川梨華がInstagramを更新した。

【写真】“髪をばっさり切った”イメチェンSHOTも公開

石川は、自身のInstagramアカウントにて、「かおたん＆けいちゃん 久しぶりに2人と会えました」「懐かしい話や子育て、主婦トーク いっぱい話せて楽しかったし めっちゃ嬉しかった」「やっぱり仲間って好き 大切 LOVE はっぴぃ〜」「#モーニング娘og #1期 #2期 #4期 #会えたよ #ヒサブリだぜ #すっごい仲間」とコメントとハッシュタグで綴り、飯田圭織と保田圭との3SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵なママさん達」「みんなお綺麗」「一時代を築いたモー娘。メンバー」「懐かしい」「期は違うけど仲良しなんですね」「可愛い」といった反響が寄せられている。

また、石川は16日の投稿では、「髪切った」「けっこうばっさり切ってスッキリしました」「前髪は今のところ 久しぶりに伸ばしてみようと思ってる！」と綴り、ヘアカット前後の写真を掲載。

こちらには、「超可愛い」「イメチェンめっちゃ良いね」「バッサリだね」「いい感じですね」「めちゃくちゃ素敵です」「最高にきれいです」と絶賛の声が集まっていた。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより