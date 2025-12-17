JR東日本のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」がデザインされた「サイコロクッション」が登場！クッションとしてはもちろんのこと、インテリアにもおすすめの可愛さです♪☆デザインが可愛いサイコロクッションをチェック！（写真15点）＞＞＞アサミズカンパニーより、JR東日本のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」の「サイコロクッション」が数量限定で登場する。本アイテムは「Suicaのペンギン」たちのお顔が