【Suicaのペンギン】投げて遊ぶもアリ！ 車内用やインテリアにもおすすめ「サイコロクッション」
JR東日本のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」がデザインされた「サイコロクッション」が登場！ クッションとしてはもちろんのこと、インテリアにもおすすめの可愛さです♪
アサミズカンパニーより、JR東日本のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」の「サイコロクッション」が数量限定で登場する。
本アイテムは「Suicaのペンギン」たちのお顔がサイコロの目としてデザインされたアイテム。
Suicaのペンギン、子ペンギンのフェイス柄がとっても可愛い！
約20×20×20cmの程よいサイズ感で、クッションとしてはもちろんのこと、お部屋に、オフィスに、車にいろいろな場所にインテリアとしてもおすすめです♪
パーティーやイベントでのゲームで、サイコロとして活躍させるのもいいかも。
12月17日正午より「TOY TIME JREモール店（アサミズカンパニー公式shop）」にて予約受付スタート。商品のお届けは2026年2月下旬から順次発送開始される。
（C）C.S/JR東日本/D SuicaはJR東日本の登録商標です。
