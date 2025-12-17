元迷惑系YouTuberで奈良県奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年12月15日にXを更新し、上野動物園のパンダ返還問題に言及した。「パンダ返還で悲しんでいるとでも思っているのか？」2026年2月20日に返還期限を迎える上野動物園の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイ。期限1か月前の1月下旬に中国に返還することが明らかになり、1972年以来、初めて国内でパンダが不在となる。これまで日本側はパンダの新たな貸与を要請してきた