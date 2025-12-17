2025年12月17日、旭川中央警察署は、詐欺の容疑で旭川市に住む無職の女(45)を逮捕しました。女は、12月15日午後8時ごろから16日午前11時半ごろまでの間、支払う意思や能力がないのに、旭川市2条通6丁目のラブホテルに1人で宿泊し、宿泊代金など合計1万3110円を支払わなかった疑いが持たれています。16日午前11時半ごろ、従業員が、チェックアウト時に女の所持金が7円しかないことに気づき、警察に通報しました。その後、女は代金を