2026年1月より放送が開始するTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』（略称：『ドラたま』）のメインPVとキービジュアル第2弾「マリエル・黒蜥蜴 追加ver」が公開され、追加キャストとして釘宮理恵・楠木ともりが参加することが発表された。☆キャラクタービジュアルなど最新画像をチェック！（写真23点）＞＞＞TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』は、原作：猫子・NAJI柳田（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）によ