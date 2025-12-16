『転生したらドラゴンの卵だった』メインPV＆キービジュアル第2弾到着☆追加キャストは釘宮理恵・楠木ともり
2026年1月より放送が開始するTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』（略称：『ドラたま』）のメインPVとキービジュアル第2弾「マリエル・黒蜥蜴 追加ver」が公開され、追加キャストとして釘宮理恵・楠木ともりが参加することが発表された。
TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』は、原作：猫子・NAJI柳田（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）による転生ファンタジー。
目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。
どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。
周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには……って、オイ！
俺、卵に転生したっていうのかよっ！？
進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLvを上げなきゃいけないっぽい。
戦うなんて絶対無理! だって俺、卵じゃああぁああぁぁん！！！
なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは”モンスター認定”される始末。俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよぉぉぉぉお！！
いつだって絶体絶命！ ドラゴンの卵に転生してしまった《イルシア》の二転三転、ころころ転がる冒険の日々が始まる！！
このたび、2026年1月よりTVアニメが放送開始される本作のメインPV＆キービジュアル第2弾到着。
メインPV第2弾では、本作のオープニング主題歌（Sizuk『Gliding Claw』）とエンディング主題歌（導凰 & 朔雀『Sky Clipper』）の音源も初お披露目された。さらに、それぞれ楽曲が1月10日よりデジタルシングルとして配信リリースされることも決定し、ジャケット写真も公開されている。
キービジュアル第2弾は以前に公開された際は「イルシア（ベビードラゴン・厄病子竜）」、「ミリア」のみが描かれていたが、今回はさらに本作のメインキャラクターの「マリエル」「黒蜥蜴」もイラストに追加。
また、新たなキャスト情報も到着。マリエル役を釘宮理恵、黒蜥蜴役を楠木ともりが演じることが発表され、本作出演決定を受けてのコメントも寄せられている。
TV放送情報の詳細も発表され、2026年1月10日（土）よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビにて、1月11日（日）よりBS11にてTV放送が開始される。
さらに、本作の主人公かつ、宣伝隊長としてSNSを中心に活躍を広げるベビードラゴンのイルシアくんが「最強以外は目指さねえ！」と、ゆるキャラ界に殴り込み！
動けるキャラ、可愛いキャラ、一括で相手になってやると開催された「ゆるキャラ冬の大運動会」の【後半戦】の映像が本作の公式YouTubeチャンネルにて公開された。以前公開された【全12キャラクター紹介】【前半戦】映像と合わせてぜひお楽しみください！
いよいよ放送開始目前の本作にご期待ください！
（C）猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会
