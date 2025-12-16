来季のＪ１昇格を逃したＪ２徳島の増田功作監督（４９）が退任することが１６日、複数の関係者の話で分かった。一両日中にも発表される見通し。後任監督には、今季からヘッドコーチを務めているゲルト・エンゲルス氏（６８）の昇格で調整が進んでいるという。埼玉県出身の増田監督は２０２４年に徳島のヘッドコーチに就任。同年４月の吉田達磨監督の解任に伴い暫定的に指揮を執り、５月から正式に監督となった。当時最下位に沈