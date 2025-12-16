ドジャース・大谷翔平投手が大手飲料メーカー・キリンホールディングス株式会社の「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことが１６日、同社から発表された。大谷は「今回、キリンさんと免疫ケアの重要性を広げていきたいと思い、アンバサダーとしてサポートさせていただくことになりました。ぼくも、家族が増えたり、試合で移動も多い中で体調管理のために免疫ケアを大切にしています。免疫ケアを通じて、健康な人が増えてほし