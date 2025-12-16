インフルエンザが猛威を振るう中、風邪も流行しています。朝晩の冷え込みも強くなり、体調管理に苦労している人は多いと思います。そこで、食事で体調管理をできることはないのか、管理栄養士の新谷友里江さんに聞き、免疫力を高める食材や栄養素などを教えてもらいました。【写真】スーパーでそろう！免疫力をアップさせる食材がコレです！規則正しくバランスのよい食事は“基本”Q. 風邪を予防するための食事のポイントを教