¡ÚYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡ÛOSAKA PINK 4¡Ý3 OSAKA BLUE¡Ê12·î14Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤òÎ®¤¹´Ý¹â°¦¼Â¸µÆüËÜÂåÉ½FW¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÁÇ´é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¶»Ãæ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢³ÁÃ«¼«¿È¤âÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤¿¡£12·î14Æü¤Î¡ÖYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯