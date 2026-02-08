元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）、丸高愛実（35）夫妻が7日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。番組収録とは思えぬ仲の良さに松岡昌宏からつっこまれた。番組のゲストに2人で出演することは異例。夫妻は居酒屋に入ると、博多大吉、松岡に負けぬ勢いでメニューを注文していった。大吉は「向こう優勢です」と笑うと、松岡は「そりゃもう。今日はお子さん預けて来てるんだから