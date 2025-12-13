10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢Âè11ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1997Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²¡¼¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É