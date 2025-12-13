¡ØDIGIMON BEATBREAK¡ÙÂè11ÏÃ¡¡¡Ö¹õ¤¤´¶¾ð¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢Âè11ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²¡¼¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë TV¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´9ºî¡¦±Ç²èÁ´11¥¿¥¤¥È¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
Âè11ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè11ÏÃ¡Ö¹õ¤¤´¶¾ð¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¢¥¹¥«¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼Áª¤Ó¤Ç¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥â¥í¥¦¤ÈÊÌ¤ì¡¢¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ë¥²¥Ã¥³¡¼¥â¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹¥Ç¥¸¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè11ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÊC¡ËËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó