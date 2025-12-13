中国軍の戦闘機が航空自衛隊のスクランブル発進した戦闘機をレーダー照射した問題が大きな波紋をよんでいる。日中の軍事衝突が起こるリスクはあるのか。中国の真の狙いは何か。政治に詳しいジャーナリストの長島重治氏が今後の展望を探った。 【画像】中国軍の”ありえない”危険行為に対する、防衛省と自衛隊の反応 自衛隊がスクランブル対応するのは当然 まずは何が起こったのか。経緯を整理しよう。 今月