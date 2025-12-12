ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2025年12月12日（金）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 115 - 113 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・クリッパーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず29-29で終了する。