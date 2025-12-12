中居正広氏（53）の女性トラブルが報じられてから約1年が経過した。’24年12月19日発売の『女性セブン』で、女性との間に重大なトラブルを起こしていたと報道されると、中居氏は’24年12月27日に有料会員サイト内で、《このたびは、大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません》と謝罪。その後もMCを務めるテレビ番組で出演シーンがカットされるなど波紋は広がり続け、’25年1月23日に有料会員サイト内で芸能界引退を発表