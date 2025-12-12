データセクションが大幅続伸している。１１日の取引終了後にエヌビディア 製ＧＰＵ「Ｂ３００」（１万個）を搭載したＧＰＵサーバー１２５０台の取得に関する売買契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。豪シドニーに開設予定のＡＩデータセンターに導入する予定で、取得価額は約８１４億円。なお、同件による業績への影響は精査中としている。 出所：MIN