イベント中にBTSのJINへ無断でキスをした疑いで起訴された50代の日本人女性の裁判が、来年7月に開かれると現地で報じられた。【写真】日本人がJINに無理矢理キスした瞬間ある韓国メディアは12月11日、ソウル東部地裁が同日、日本国籍の被告Aの公判期日を2026年7月14日と16日に指定したと伝えた。Aは昨年6月13日、BTSのデビュー日を記念して開かれた「2024 FESTA」で、JINの提案により実施された「1000人ハグ会」に参加。その場でJI