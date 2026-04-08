グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が「中指」騒動について自ら口を開き、ファンに謝罪した。JUNG KOOKは8日午前、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のライブ配信を通じて、最近騒ぎになっていた暴言問題について言及した。JUNG KOOKは「最近のライブ配信について、ARMY（アーミー、BTSのファンダム）に謝らなくちゃいけないと思う」とし、「これまであんな姿を見せてこな